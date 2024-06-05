Saint Laurent サンローラン メタル ロングチェーン ネックレス ...

SaintLaurentサンローランメタルロングチェーンネックレスチョーカートグルシルバーカラーユニセックス真鍮ご覧いただきましてありがとうございます♪ サンローラン￼ロングネックレスお洒落なトグル式のロングネックレスファッションのアイテムにいかがでしょうか細かいキズや汚れはありますが、目立つ大きなキズ等はありませんトグルプレート部分にSaintLaurentPARISの刻印あり写真のご確認をお願い致しますカラー…シルバー素材…メタルサイズ…約80㎝重さ…59.2g付属品…専用袋大手オークションより購入ポスト投函にて出荷致します 中古品の為ご理解いただける方のご購入をお願い致します☆ M294



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