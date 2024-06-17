極美品✨セリーヌ 折り財布 クロコ型押し ロゴ オールレザー ブラック ...

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この度はご覧頂きありがとうございます！値下げ交渉もお受けいたしますので、お気軽にコメントくださいませ！ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーフォローして頂ければ、さらに割引き！！3000円以上 200円引き5000円以上 300円引き10000円以上 500円引き※セール中は併用しておりません。ご了承ください。ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー取り置き不可、即決優先でお願い致します。交渉中の場合でも先に購入ボタンを押された方を優先致します。【アイテム】CELINEセリーヌ折り財布二つ折りコンパクトミニスモールwalletWALLET財布さいふサイフクロコ型押しクロコダイルワニ革鰐クロコオールレザー本革ブラック黒【サイズ】縦幅 10㎝横幅 11㎝マチ 2㎝実寸サイズです。多少の誤差はご了承下さい。※着画はお断り致します。【状態】特に目立った傷や汚れはございません☺︎※vintage品ということをご理解下さい。※状態に関しましては主観の部分もございますので、写真でよくご確認をお願い致します。分からないことがありましたら、お気軽にご連絡下さい。【カラー】ブラック黒【素材】オールレザー本革【購入元】大手リサイクルショップ※鑑定済の確実正規品です。【付属品】なし【発送】簡易包装にて1〜2日程度で発送致します。仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承下さい。※あくまでもused品になります。小さな傷やスレなどあります。ご了承下さい。※写真の写り方により、風合いや色合いが異なる場合が御座います。ご了承下さい。ご購入前にプロフィールの確認を宜しくお願い致します。