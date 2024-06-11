ハリウッドランチマーケット　ターコイズリング

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こちらで譲って頂きましたが、一度も使用する機会がない為、出品です。ハリウッドランチマーケットターコイズシルバーリング昔の物ですかなりのボリューム有りますリング直径1.6センチです。購入してからそのまま何もせず保管していたのでシルバー特有の色褪せがありますが、磨けば落ちると思われます。若干の傷等あります。ご理解ある方のみご購入下さい。