ハリウッドランチマーケット　ターコイズリング

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商品詳細
こちらで譲って頂きましたが、一度も使用する機会がない為、出品です。ハリウッドランチマーケットターコイズシルバーリング昔の物ですかなりのボリューム有りますリング直径1.6センチです。購入してからそのまま何もせず保管していたのでシルバー特有の色褪せがありますが、磨けば落ちると思われます。若干の傷等あります。ご理解ある方のみご購入下さい。
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