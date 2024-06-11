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ハリウッドランチマーケット　ターコイズリング
商品番号 H93724533841
商品名

ハリウッドランチマーケット　ターコイズリング
ブランド名 ハリウッドランチマーケット
特別価格 税込 2,405 円
在庫状況 あり

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商品詳細

こちらで譲って頂きましたが、一度も使用する機会がない為、出品です。ハリウッドランチマーケットターコイズシルバーリング昔の物ですかなりのボリューム有りますリング直径1.6センチです。購入してからそのまま何もせず保管していたのでシルバー特有の色褪せがありますが、磨けば落ちると思われます。若干の傷等あります。ご理解ある方のみご購入下さい。
http://narcologia.ru/goods/reproduce272055.html
http://narcologia.ru/goods/response175742.html
http://narcologia.ru/goods/smear804504.html
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