barbour バブアー ORIGINAL オイルドジャケット

即日発送致します！！質問、お値下げ交渉などございましたらを気軽にお尋ねくださいませ。即購入可能です売り切りたいので少しお安く出品しております今期WHITELABELから登場しているオーバーサイズシリーズより「OSWAXBEDALE」の登場。1980年に乗馬用コートとして誕生した「BEDALE」をベースに、身幅・着丈など、全体的にオーバーサイズ仕様のフィッティングに調整。馬にまたがった時に邪魔にならないサイドベンツ。内部に起毛感のあるコットン素材を配したハンドウォーマーポケット。そのほかラグランスリーブ、首元のスロートフラップなど、当モデル特有のデザインはそのままに、トレンド感のあるフィッティングに生まれ変わったモデルです。素材...コットンカラー...ブラック柄・デザイン...無地ジップ・ボタン...ボタン留めフード...フードなし襟...ノーカラー季節感...春,秋,冬カラー...グリーン



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