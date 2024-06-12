カナダグース フリースジャケット ワッペン ジップアップ ネイビー 7017M

いらっしゃいませヽ(´▽｀)/コメント無しでご購入いただけます♪おまとめ割などもお気軽に(。・ω・。)----------------------------------------968●アイテムCANADAGOOSEカナダグースフリースジャケットブルゾンKELOWNAFLEECEJACKET7017Mワッペンロゴジップアップ●サイズ（cm）表記:S肩幅:約47身幅:約53袖丈:約61着丈:約68平置き実寸です。表記はSですが、実寸からはLサイズに近い寸法となっています。●状態目立つ傷汚れなくまだまだご使用いただけます。一般的な中古のダメージはご了承ください。●カラーネイビー紺ブラック黒環境により色味が異なる場合があります。●主な素材ポリエステル毛●購入元以下で購入し鑑定済みです。・大手ブランドリユース店・ストア商品・個人買取万が一偽物なら返品無料です（すり替対策済）。●梱包小さく畳み基本ビニール袋（二重）で包みます。●発送ご入金より3日（72時間）以内に行います。それより遅れる場合はご連絡します。c-4----------------------------------------☆お願い(´▽`)ノ・私の不備以外による返品は難しいです。・専用取置きはしません、購入者優先です。・ゆうゆうメルカリ便はポスト投函です。・質問は値下げ交渉前にください。・値下げ了承後の追加値下げはしません。



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