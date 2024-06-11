CE28 古伊万里 大明成化年製 草花 錦手金彩 小皿 角皿 二客 色絵赤絵 ...

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◎古伊万里大明成化年製草花文様錦手金彩小皿角皿二客錦手の華やかなコントラストが豪華な小皿二客です。ヒビカケなく状態は概ね良好です。経年によるスレ、小傷、ヨゴレ等の味わいはご了承願います。お写真にてご確認をお願いいたします。ガタツキはありません。宜しくお願いいたします。幅約11.9cm×11.9cm高さ約3.1cm※若干の誤差や個体差はご了承願います#草花#小皿#角皿#桜#藤#唐草#蓋茶碗#小鉢#向付#古伊万里#有田#九谷#陶器#陶芸#色絵#金彩#染付#染錦#赤絵#錦手#金襴手#皿#g3w