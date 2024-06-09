【激レア人気】OFF-WHITE 18AW QUOTE BASEBALL CAP

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こちらの商品をご覧いただきありがとうございます。☆即購入大歓迎です。コメントなしで購入大歓迎です。コメントの値下げ交渉中も即購入の方優先になります。値下げ交渉中に売れてしまう事も多々ありますので、ご理解の上お願いします。☆たくさん出品してます。お探しの商品が見つかるかもしれません！是非\"フォロー\"お願いします！☆まとめ買いも大歓迎。お気持ち値引き出来るかもしれませんので、購入前に是非ご一報ください！お手数ですが、ご購入の際は必ず自己紹介欄をお読みください。【ブランド名】OFF-WHITEOFFWHITEOFFWHITEオフホワイト【アイテム名】18AWQUOTEBASEBALLCAPクォウトベースボールキャップベースボールキャップキャップ【商品説明】品番 OMLB008E18515010【カラー】ブラック【表記サイズ】フリー高さは比較的低めでローキャップです。刈り上げやスキンヘッドで被るとなおかっこいいです！【素人実寸】頭周内径約53.5cm〜約62cm高さ約10〜11cm程度【状態】中古品になります。主観では目立つダメージ、汚れは見当りませんが、全体的に使用感はあります。若干日焼けあります。目立あないとは思いますが、画像でご判断ください。必ず全て画像ご確認ください。あくまで中古品の為、中古品や古着にご理解ある方の購入をお願いしております。自宅保管になりますので、完璧なお品物をお求めの方は購入をお控え下さい。発送について、タイトな梱包になりますので、予めご了承ください。s.w.o管理番号123473281302222/6-99