新品未使用　ロイヤルハワイアン　キャップ

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商品詳細
2023年1月ハワイのロイヤルハワイアンRoyalHawaiianhotelにて購入しました。ナイキとのコラボのキャップ・帽子になります。ユニセックスで男女兼用のワンサイズです。いつものファッションはもちろん、DRI-FITなのでゴルフやテニスなどのスポーツ時にも活躍します。カラー:黒 ブラック海外製品のため、縫製などに甘さがある可能性があります。あくまで個人保管品となりますので、細かい点が気になる方はご遠慮ください。ハワイ限定ロイヤルハワイアンピンクパレスNIKEキャップゴルフGOLFカラー···ブラック
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