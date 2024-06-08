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新品未使用　ロイヤルハワイアン　キャップ
商品番号 K57673133365
商品名

新品未使用　ロイヤルハワイアン　キャップ
ブランド名 ナイキ
特別価格 税込 2,793 円
在庫状況 あり

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商品詳細

2023年1月ハワイのロイヤルハワイアンRoyalHawaiianhotelにて購入しました。ナイキとのコラボのキャップ・帽子になります。ユニセックスで男女兼用のワンサイズです。いつものファッションはもちろん、DRI-FITなのでゴルフやテニスなどのスポーツ時にも活躍します。カラー:黒　ブラック海外製品のため、縫製などに甘さがある可能性があります。あくまで個人保管品となりますので、細かい点が気になる方はご遠慮ください。ハワイ限定ロイヤルハワイアンピンクパレスNIKEキャップゴルフGOLFカラー···ブラック
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