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USA製 BRONER コーデュロイ×スエード キャップ オリーブ
商品番号 W11136931924
商品名

USA製 BRONER コーデュロイ×スエード キャップ オリーブ
ブランド名 ヴィンテージ
特別価格 税込 3,592 円
在庫状況 あり

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商品詳細

アメリカ製BRONERのキャップ。太畝コーデュロイ×スエードブリム。深い色味のオリーブ。それなりの使用感はありますが、穴や破れ等の特筆すべき大きなダメージは見当たりません。色味、素材感ともに非常によく、ミリタリー感、ヴィンテージ感溢れる雰囲気抜群の個体。表記サイズONESIZEFITSALL頭周り最大約60cm（ベルトで6cm程度は絞れます）（素人による平置き採寸）状態は画像をご確認下さい。あくまでusedですので、その特性をご理解頂ける方のみご購入をお願い致します。送料込みでの出品ですので、送料を抑える為コンパクトに畳んだ状態での梱包となる場合がございます。予めご了承下さいませ。ダメージ等は記載もしくは画像掲載するようにしていますが、見逃しがある場合もございますので、神経質な方はご遠慮下さい。その他何かご質問がございましたらご遠慮なくお問い合わせ下さいませ。オリーブ　カーキ　グリーン　深緑無地GENUINELEATHERSUEDE本革6パネルベースボールキャップ古着アメリカmadeinUSAVINTAGEヴィンテージビンテージOLDオールドLLBeanエルエルビーンEddieBauerエディバウアーRalphLaurenラルフローレンBrooksBrothersブルックスブラザーズGapギャップLANDS'ENDランズエンドJCREWジェイクルーpatagoniaパタゴニアColumbiaコロンビアTHENORTHFACEザノースフェイスLACOSTEラコステ　FREDPERRYフレッドペリー　NIKEナイキadidasアディダスChampionチャンピオン　等出品中
http://narcologia.ru/goods/revamp474222.html
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