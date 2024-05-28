EMPORIO ARMANI スワロ ラインストーン 黒 Tシャツ Lサイズ

エンポリオアルマーニのTシャツです。Lサイズになります。伸縮性のある生地です。ラインストーンがついたモデルでなかなか出回らないため、おすすめです。大切にしておりましたので、そこまで着用回数は多くありません。タバコ吸いません、ペットおりません。中古になりますので、神経質な方はご遠慮ください。3Nでお願いいたします。白も出品しております、セット購入の場合はご相談ください。着丈67身幅46定価20,900円(税込)でした



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