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【値下げ】インボイス付 クロムハーツ　クラシック　ウォレットチェーン　ロング
商品番号 F67907402437
商品名

【値下げ】インボイス付 クロムハーツ　クラシック　ウォレットチェーン　ロング
ブランド名 クロムハーツ
特別価格 税込 96,390 円
在庫状況 あり

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商品詳細

2011年購入品になります。付属品は画像にあるものが全てです。インボイスは原本（切り抜き無し）をそのまま同封致します。内袋（レザーポーチ）は紛失してしまったのでありません。使用に伴うスレや細かな傷はありますが、比較的美品です。神経質な方はご購入をお控えください。また、高額商品につきすり替え防止の為、返品は対応致しません。ご了承の上、ご購入ください。33リンククリップ不具合なしクロムハーツ/CHROMEHEARSクラシックウォレットチェーンロングカラー：シルバー購入店：南青山店付属品：シルバーポリッシュクロス、インボイス原本アクセサリー材質...シルバーカラー...シルバー
http://narcologia.ru/goods/stair301200.html
http://narcologia.ru/goods/Fahrenheit828986.html
http://narcologia.ru/goods/stage755597.html

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