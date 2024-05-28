【値下げ】インボイス付 クロムハーツ　クラシック　ウォレットチェーン　ロング

2011年購入品になります。付属品は画像にあるものが全てです。インボイスは原本（切り抜き無し）をそのまま同封致します。内袋（レザーポーチ）は紛失してしまったのでありません。使用に伴うスレや細かな傷はありますが、比較的美品です。神経質な方はご購入をお控えください。また、高額商品につきすり替え防止の為、返品は対応致しません。ご了承の上、ご購入ください。33リンククリップ不具合なしクロムハーツ/CHROMEHEARSクラシックウォレットチェーンロングカラー：シルバー購入店：南青山店付属品：シルバーポリッシュクロス、インボイス原本アクセサリー材質...シルバーカラー...シルバー



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