old joe \u0026 co ウォレット オールドジョー 長財布　ブラック

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商品詳細
カラー···ブラック財布形···長財布oldjoeのレザーロングウォレットになります。最初期のボールチェーンタイプのウォレットなります。oldjoeならではのレザーの質感とヴィンテージ感溢れるデザインが特徴です。また、茶芯のブラックなので経年変化も楽しめます。使用期間2週間くらいです！カラー:ブラック(茶芯)サイズ:10.5cm×20cm素材:本革(牛)カードケースｘ8ジップ付小銭入れポケットｘ２札入れｘ２付属の小袋が付きます。※使用頻度が少ない商品ではありますが、あくまでUSED商品になりますのでご注意下さい。また、画像では伝わりきれないレザー特質な細かな傷やシワなどがある場合がございますので神経質な方はご遠慮下さいませ。
http://narcologia.ru/goods/sepulchral195632.html
http://narcologia.ru/goods/approximate406320.html
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