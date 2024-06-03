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MESH FOOTBALL TEE
商品番号 A97197398452
商品名

MESH FOOTBALL TEE
ブランド名 キャプテンズヘルム
特別価格 税込 4,300 円
在庫状況 あり

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商品詳細

カラー···ブラック袖丈···半袖柄・デザイン···プリント（ロゴなど）季節感···夏毎シーズン完売するメッシュT!!夏のサーフィン、BBQやアウトドア、外遊びに最高なディテールが人気の秘訣。中のTシャツの柄を透けさせるのもテクニックです‼︎こちらは、4年ほど前に購入。目立った傷や汚れはありませんが多少の使用感はあります。何がきになる事がありましたらお気軽にコメントしてください！
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