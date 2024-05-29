【日本製】本革クロコダイル　ベルト　艶ブルー

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MADEINJAPANの鮮やかな発色で仕上げられた、本革クロコダイルのベルトです★職人技の綺麗な作りのお品物です◎お好みさえ合えば、カット又は穴あけ可能なので、男女問わず楽しんで頂ける本物嗜好の一本です◎長さ 革部分のみ約111cm金具約4.5cm幅 約2cm※ギフト箱に入れての発送をご希望の方はコメントにてお知らせください。※トラブル防止の為、恐れ入りますがこちらでのカット穴あけは控えさせて頂きますm(__)mカラー···ブリリアントグリーン#日本製 #職人技#クロコダイル #ベルト#ユニセックス #メンズ #レディース #ギフトカラー···ブリリアントグリーン素材···クロコダイル 本革素材···本革カラー···ブリリアントグリーン