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- 2018SS SUPREME Liquid Tee Mサイズ シュプリーム
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商品詳細
2018SSSUPREMELiquidTeeシュプリーム リキッド ティー Tシャツ新品未使用 未試着タグ付きサイズMカラー ネイビー（こちらの他に、黒色も出品しております）袖丈···半袖ネック···クルーネック季節感···春、夏、秋、冬柄・デザイン···プリント（ロゴなど）
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