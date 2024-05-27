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dunhillネクタイ/まとめ/季節ハズレをおやすく
商品番号 G34338126089
商品名

dunhillネクタイ/まとめ/季節ハズレをおやすく
ブランド名 ダンヒル
特別価格 税込 2,028 円
在庫状況 あり

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商品詳細

︎✿dunhillネクタイ暖色系です︎✿右のネクタイだけ少々傷があります最後の写真をご確認ください……ちょうど首辺りなので使用時には気になりません︎✿秋～冬の感じなので今のうちにお買い求めください！︎✿中古に当たりますので御理解頂きますようよろしくお願いします#dunhill#ダンヒル#セット#お買い得#秋冬
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