クロムハーツ　ホースシュー　スクロールラベル　Tシャツ　Sサイズ

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クロムハーツの青山店で以前購入しました。商品詳細は下記ご確認下さい。購入前/交渉前にはプロフィールをご覧下さい。フォロー割引しております。【ダメージ】前側裾に小さい茶色のシミ1つ。後ろ側にはシミいくつかと小さい穴が2個あります。詳細は画像参考にして下さい。青山店のクロムハーツにて購入しました。【商品名】ChromeHeartsクロムハーツ【商品説明】クロムハーツのスクロールラベルが印象的なTシャツです。前側 ホースシュー後ろ側 スクロールラベル【使用感】シミや穴はありますが、衿の黄ばみもそこまでなく全体的に毛羽たちも少ない状態です。※写真で詳細はご覧下さい。【カラー】白【サイズ】Sサイズ着丈 約71㎝肩幅 約43㎝身幅 約49cm袖丈 約26㎝※素人検寸の為、多少の誤差はご了承下さい。