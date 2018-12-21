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クロムハーツ　ホースシュー　スクロールラベル　Tシャツ　Sサイズ
商品番号 L44966053091
商品名

クロムハーツ　ホースシュー　スクロールラベル　Tシャツ　Sサイズ
ブランド名 クロムハーツ
特別価格 税込 5,640 円
在庫状況 あり

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商品詳細

クロムハーツの青山店で以前購入しました。商品詳細は下記ご確認下さい。購入前/交渉前にはプロフィールをご覧下さい。フォロー割引しております。【ダメージ】前側裾に小さい茶色のシミ1つ。後ろ側にはシミいくつかと小さい穴が2個あります。詳細は画像参考にして下さい。青山店のクロムハーツにて購入しました。【商品名】ChromeHeartsクロムハーツ【商品説明】クロムハーツのスクロールラベルが印象的なTシャツです。前側　ホースシュー後ろ側　スクロールラベル【使用感】シミや穴はありますが、衿の黄ばみもそこまでなく全体的に毛羽たちも少ない状態です。※写真で詳細はご覧下さい。【カラー】白【サイズ】Sサイズ着丈　約71㎝肩幅　約43㎝身幅　約49cm袖丈　約26㎝※素人検寸の為、多少の誤差はご了承下さい。
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http://narcologia.ru/goods/diamond786358.html
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