【Christian Dior 】 馬柄マフラー

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商品詳細
【Dior】100%SILK〖サイズ〗47cm×150cm※誤差はご了承ください秋色ストールがお好きな方、落ち着いた色味の大人柄のマフラーをお探しの方、USEDにご理解のある方、どなたか使ってください※小さく折りたたんで発送します柄・デザイン...その他素材...シルク
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