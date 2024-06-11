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【Christian Dior 】 馬柄マフラー
商品番号 L88270096194
商品名

【Christian Dior 】 馬柄マフラー
ブランド名 クリスチャンディオール
特別価格 税込 1,755 円
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商品詳細

【Dior】100%SILK〖サイズ〗47cm×150cm※誤差はご了承ください秋色ストールがお好きな方、落ち着いた色味の大人柄のマフラーをお探しの方、USEDにご理解のある方、どなたか使ってください※小さく折りたたんで発送します柄・デザイン...その他素材...シルク
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