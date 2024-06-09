NBA ドリームチーム　オールスター　Tシャツ ジョーダン

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希少なバルセロナオリンピックドリームチームのTシャツです。サイズXL肩幅55.5身幅57着丈77袖丈22.5NBAからのドリームチームとして、オリンピックに召集されたメンバーがプリントされたTシャツ。ジョーダン、マジックジョンソン、チャールズバークレー、スコッティピッペン、パトリックユーイングなど、反則級のレジェンドプレイヤーを揃えています。当時の結果は最終戦でクロアチアと対戦、勝利して優勝を納めており、貴重なデザインかと。ボディはNBAビンテージでも人気のセーラム製。もちろんUSAメイドです。ビンテージのため、若干の使用感がございますが、左脇に少し汚れ有り(画像参照)ダメージはありません。神経質な方はご遠慮ください。素人検品のため、見落としはご容赦ください。#アメカジ#リーバイス#NBA#ナイキ#アディダス#チャンピオン#ジョーダン#ビンテージ#90s#ストリート#バークレー#グラントヒル#FILA#コンバース#スラムダンク#ロッドマンヴィンテージ1992年バルセロナオリンピックドリームチーム(グレー)のXLサイズの正規品Tシャツです。30年近い古い商品ですので、理解頂ける方のみ購入をお願い致します。(サイズは若干のブレがあります。)#バスケット#シューズ#ジャージ#バット#シューズ#マイケルジョーダン#カリー#レブロン・ジェームズ#マジックジョンソン#レイカーズ#スパーズ#ロケッツ#サイン#セルティックス#アイバーソン#コービー#NBA#メタル#BJ#マジック#シャキールオニール#サイン#ジャージ#グローブ#モーニング#マイアミヒート#シャーロット#スパーズ#ダンカン#エアジョーダン#サイン#KOBEBRYANT#ダンカン#オリンピック#東京オリンピック#バルセロナオリンピック#1992年#レブロンジェームズ#エアジョーダン#MJ#ドリームチームバルセロナ