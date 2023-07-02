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商品詳細
素材···コットンカラー···グレー形···ベースボールDESCENDANTCROSSPADDLE9THIRTY™の商品となります。カラー Gray公式販売店オンラインにて購入致しました。完売品となります。人気のニューエラキャップとなります。商品詳細の説明ポリエステルツイルを仕様したNEWERA®の定番キャップ、9THIRTY™のフロントパ...ポリエステルツイルを仕様したNEWERA®の定番キャップ、9THIRTY™のフロントパネルにCROSSPADDLEのロゴ、バックにDESCENDANTのグララフィックを刺繍したコラボレーションモデル。柔らかな被り心地でやや低めのクラウン、カーブ仕様のバイザー、バックはアジャスタブル仕様でサイズ調整が可能。よろしくご検討お願い致します。タバコ吸いません。ペット飼育しておりません。#ディセンダント#WTAPS#DESCENDANT#キャップsupremeシュプリームSTUSSYステューシーwtapsダブルタップスNEIGHBORHOODネイバーフッドDESCENDANTディセンダントunionユニオンアママニエールNIKENIKESBナイキdunkダンクニューバランスnewbalance
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http://narcologia.ru/goods/ambassador957206.html
新品 DESCENDANT 9THIRTY ディセンダント ニューエラ キャップ
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