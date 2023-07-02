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新品　DESCENDANT 9THIRTY ディセンダント ニューエラ キャップ
商品番号 O37827444016
商品名

新品　DESCENDANT 9THIRTY ディセンダント ニューエラ キャップ
ブランド名 ディセンダント
特別価格 税込 5,593 円
在庫状況 あり

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商品詳細

素材···コットンカラー···グレー形···ベースボールDESCENDANTCROSSPADDLE9THIRTY™の商品となります。カラー　Gray公式販売店オンラインにて購入致しました。完売品となります。人気のニューエラキャップとなります。商品詳細の説明ポリエステルツイルを仕様したNEWERA®の定番キャップ、9THIRTY™のフロントパ...ポリエステルツイルを仕様したNEWERA®の定番キャップ、9THIRTY™のフロントパネルにCROSSPADDLEのロゴ、バックにDESCENDANTのグララフィックを刺繍したコラボレーションモデル。柔らかな被り心地でやや低めのクラウン、カーブ仕様のバイザー、バックはアジャスタブル仕様でサイズ調整が可能。よろしくご検討お願い致します。タバコ吸いません。ペット飼育しておりません。#ディセンダント#WTAPS#DESCENDANT#キャップsupremeシュプリームSTUSSYステューシーwtapsダブルタップスNEIGHBORHOODネイバーフッドDESCENDANTディセンダントunionユニオンアママニエールNIKENIKESBナイキdunkダンクニューバランスnewbalance
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