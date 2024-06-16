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週末sale♥NIKE♥希少90s♥ヴィンテージ 刺繍メッシュ テニスキャップ
商品番号 N40999869018
商品名

週末sale♥NIKE♥希少90s♥ヴィンテージ 刺繍メッシュ テニスキャップ
ブランド名 ナイキ
特別価格 税込 3,305 円
在庫状況 あり

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商品詳細

プロフ必読♡タイムsale♡⁠(⁠\u003e⁠ ⁠ਊ⁠ ⁠\u003c⁠)⁠♡￥9500→9200→8999【短期間限定￥8699】気まぐれでお値段戻しますm(__)m【NIKE】ナイキヴィンテージキャップ90年代の商品ですメッシュ素材で通気性◎スポーツに(⁠。⁠•̀⁠ᴗ⁠-⁠)⁠✧今でも復刻されて人気沸騰中の刺繍デザインです♡かなり昔の物です大切に保管しておりましたので目立つような難はございませんが白ですので‥うっすら汚れがあるように感じますのでやや傷や汚れありにさせて頂きました(⁠ ⁠ꈍ⁠ᴗ⁠ꈍ⁠)画像のご確認お願い致しますm(__)m長期保管にご理解頂ける方のみお願い致しますm(__)m簡易包装にて発送させて頂きますm(__)m型崩れなど完璧を求める方神経質な方はご遠慮下さいm(__)mカラー...ホワイト希少レアヴィンテージVINTAGEナイキNIKE90sテニスTENNISキャップCAP刺繍復刻8.20
http://narcologia.ru/goods/waveform305617.html
http://narcologia.ru/goods/manufacture670641.html
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