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ドルチェ\u0026ガッバーナ ベルト　専用箱付き
商品番号 Q26850744667
商品名

ドルチェ\u0026ガッバーナ ベルト　専用箱付き
ブランド名 ドルチェアンドガッバーナ
特別価格 税込 2,339 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ドルチェアンドガッバーナのイタリア製ベルトです。シンプルなデザインのバックルですが、存在感があります。専用箱に入れて送ります。ベルト長さ約95㎝幅約4㎝その他商品について御質問やございましたら、お気軽に御相談ください。判る範囲でできる限りお答えさせていただきます。お支払い確認後24時間以内に発送手続きを行います。素材...本革カラー...ブラック
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