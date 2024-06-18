【激レア】小文字ランタグ　champion 50sチャンピオン　Tシャツ

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チャンピオン 50s～60s 小文字ランタグ 復刻

【ブランド】チャンピオンchampionCHAMPION小文字ランタグの貴重なお品です！！（復刻ではありません！！）【アイテム】Tシャツカラー···イエロー袖丈···半袖柄・デザイン···プリント（ロゴなど）ネック···Uネック季節感···春、夏、秋【カラー】イエロー黄色【サイズ】M着丈 約68cm身幅 約47cm【状態】袖や前面、後面に黒い斑点がございます。まだまだ着用頂ける状態です。【説明】50年代中頃～60年代初期まで使用されていた小文字ランタグのchampionです。このタグは古着屋さんでも見かけることは少ない非常に貴重なお品です。閉店しました大阪の名店スリフティで15年程前に購入したものです。フェルトのロゴが書かれています。他にもトリコタグの古着も出品しています。是非ご覧下さい★即購入OKです。★発送はらくらくメルカリ便orゆうゆうメルカリ便の予定です。予告なくらくらく⇆ゆうゆうに変更る場合がございます。★専用出品は対応しておりません。★梱包は紙袋や段ボールをリサイクルしています。★購入者様に使って頂く事を前提に売り切り価格でご提供しておりますので、転売を確認した場合、その他スムーズなお取引が出来ない場合にはブロックまたは今後のお取引を中止させて頂く事もございますのでご了承下さい。#古着#古着屋#ヴィンテージ#ランタグ#デニム#リーバイス#501xx#五反田ガレージ#小文字ランタグ