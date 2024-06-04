箱付 Cartier カルティエ エレファント 象 ゾウ ゴールド金具 ベルト ...

当ショップの商品をご覧頂きありがとうございます✨商品は全て質屋やブランドショップにて鑑定済みの正規品となります。ほかにも多数商品出品中です✨【#ロビのメンズアイテム一覧】【#ロビのベルト・メンズアイテム一覧】【#ロビのCartierアイテム一覧】◾️ブランド名:Cartierカルティエエレファント象ゾウゴールド金具ベルト◾️商品状態:中古品の為、金具くすみなどございますが、比較的綺麗なお品物の為まだまだご使用いただけます！◾️付属品:写真に写っている物が全てです※箱にダメージ有◾️サイズ全長約86cm（金具含む）ベルト幅約3cmウエストサイズ約68-71-74cm手作業で計測してる為若干の誤差があります。⚠️お値引きの交渉※出品して間もないお品物に関してのお値引きは基本お断りさせていただいております⭕️追加のお写真のご相談⭕️即購入可-専用でない限り商談中の場合でも購入者様を優先致します。-基本的にしっかりと検品し、ダメージはお写真に載せていますが、沢山の商品を取り扱っていますので、小ダメージ等見落とす場合がございます。中古品の特性上、スレやシワ、汚れなどのダメージが必ずあるものとなります。完璧をお求めの方はご注意下さい！◾️管理番号#RB218



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