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【エディ期】ディオールオム Dior homme Tシャツ　S位　黒
商品番号 F47028351037
商品名

【エディ期】ディオールオム Dior homme Tシャツ　S位　黒
ブランド名 クリスチャンディオール
特別価格 税込 5,880 円
在庫状況 あり

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商品詳細

○アイテム【エディ期】ディオールオムDiorhommeクリスチャンディオールTシャツ　S位　ブラック　黒　赤プリント　○サイズサイズ（S相当）記載なし肩幅41.5cm身幅44.5cm袖丈21.5cm着丈68cm平置き実寸。着画はお断りいたします。○状態目立った傷や汚れはなく綺麗な状態です。○カラーブラック　黒○素材コットン100%○配送簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー大手リサイクルショップにて鑑定済みの正規品です。安心してお買い求めくださいませ。ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーご購入前にプロフィールの確認をよろしくお願いします。管理番号fuku202307180044
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