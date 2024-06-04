【エディ期】ディオールオム Dior homme Tシャツ　S位　黒

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○アイテム【エディ期】ディオールオムDiorhommeクリスチャンディオールTシャツ S位 ブラック 黒 赤プリント ○サイズサイズ（S相当）記載なし肩幅41.5cm身幅44.5cm袖丈21.5cm着丈68cm平置き実寸。着画はお断りいたします。○状態目立った傷や汚れはなく綺麗な状態です。○カラーブラック 黒○素材コットン100%○配送簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー大手リサイクルショップにて鑑定済みの正規品です。安心してお買い求めくださいませ。ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーご購入前にプロフィールの確認をよろしくお願いします。管理番号fuku202307180044