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N.HOOLYWOOD N.ハリウッド × PORTER ポーター 長財布
商品番号 E33548035993
商品名

N.HOOLYWOOD N.ハリウッド × PORTER ポーター 長財布
ブランド名 エヌハリウッド
特別価格 税込 5,106 円
在庫状況 あり

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商品詳細

発送は佐川急便又はヤマト運輸での発送になります。発送方法にご要望がある際は購入前にご相談下さい。購入後では対応できない場合があります。※値下げについてフォロー割以外の値下げはお断りしております。その他の値下げ交渉はご遠慮下さい。またフォロー割の割引額は下記の通りでございます。5000円未満の商品は200円引き5000円以上の商品は300円引き10000円以上は500円引きとさせていただきます。※商品の最低価格は1000円です、それ以下の値引きはできません。N.HOOLYWOODN.ハリウッド×PORTERポーター長財布カウレザー型番：AC06-002カラー：ブラック付属品：写っているものが全てです。横：19cm縦：9.5cmマチ：2.5cm仕様:カード入れ×8小銭入れ×1札入れ×1ポケット×1素人寸法の為、多少の誤差はご了承願います。写真の写りやモニターによって色味が違って見える可能性があります。古物を取得しており、真贋鑑定のしっかりしているブランド買取店で購入しました。鑑定済みです。値下げに関してはプロフィールに記載しておりますのでご参照ください。取り置き、専用、着画はお断りしております。金具にくすみ、変色があります。使用感はございますが、まだまだご使用していただけると思います。中古品であることをご理解いただける方に。サ0731-1#shii_ta072400030844243
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