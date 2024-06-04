ダニエル・スキオラ 特大リトグラフ ベニス 風景画 大判 版画 額装 絵画

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商品詳細
ダニエル・スキオラ特大リトグラフベニス風景画大判版画額装アート美術品絵画ご覧頂き、ありがとうございます。購入前に、プロフィールも参照にお願いします。ダニエル・スキオラのリトグラフです。保護アクリル板は付属します。経年による、額は小傷、若干の線傷、汚れがありますが、作品自体は美観を損ねる大きなダメージはありません。額左右上部に少しハゲ傷があります。箱は痛みがあります。幅95×縦74cmの大判作品で、ホワイトのお洒落な額装ですので、広いリビングなどに飾ると目を惹く、リトグラフかと思います。右下に本人直筆の鉛筆サインがあります。古い作品ですので、些細な事を気にしない方でお願いします。よく画像をご確認いただき、充分ご理解、ご納得の上でご購入をお願いします。あくまでも中古品になりますので完璧をお求めの方、神経質な方はご購入をお控え下さい。額サイズ 幅約95×高さ約74㎝送料込みです。気になる方がおられましたら、気軽にコメントお願いします。即購入、無言購入、大歓迎です。早い者勝ちです。
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