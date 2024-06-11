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vans スニーカー　27cm
商品番号 L37802580300
商品名

vans スニーカー　27cm
ブランド名 バンズ
特別価格 税込 2,320 円
在庫状況 あり

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商品詳細

vansスニーカー27cmメインカラー···ベージュスケートボードの刺繍がオシャレです。履く機会がないまま自宅保管していました。なので、未使用に近いに変更しました。ご理解頂ける方のご購入をお願い致します。送付の際、箱はつきませんのでよろしくお願い致します。
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