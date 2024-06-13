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キムタクさん所有方向複製金ハート全金特大フェザー左向き
商品番号 N18870668743
商品名

キムタクさん所有方向複製金ハート全金特大フェザー左向き
ブランド名 Nankle
特別価格 税込 3,724 円
在庫状況 あり

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商品詳細

黄銅素材です。チェーン等で組むことは可能です。
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