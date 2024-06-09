シューホーン キーホルダー コードバン



ホーウィン シェルコードバン シューホーン型キーホルダー | 大人の ...



ホーウィン シェルコードバン シューホーン型キーホルダー | 大人の ...



SHELL CORDOVAN 2(シェルコードバン2) シューホーンキーホルダー ...



REGAL コードバン シューホーン付きキーホルダー（TP48） | 靴 ...



記念日 誕生日 敬老の日 コードバン cordovan 靴べら 携帯 携帯用 靴べら おしゃれ 靴ベラ ミニ シューホーン キーホルダー 革 名入れ キーリング ブランド メンズ おしゃれ 本革 皮 コードバン スマホケース お揃い 高級 金具 キーリング ペア カップル 金 名前入り フック ...



ホーウィン シェルコードバン シューホーン型キーホルダー | 大人のバッグ・財布･ キーホルダー・シューホーン など拘りの日本製ブランドなら MLS



SHELL CORDOVAN 2(シェルコードバン2) シューホーンキーホルダー ...



M.MOWBRAY



AL.MONDO レザーシューホーン ブライドル



SHELL CORDOVAN 2(シェルコードバン2) シューホーンキーホルダー ...



シェルコードバン靴べらキーホルダー | Flathority(フラソリティ)公式 ...



シューホーンキーリング Gridのコードバン・ブライドルレザー | munekawa



Amazon.co.jp: [フライングホース] コードバン シューホーン 靴ベラ ...



コードバン シューホーン型キーホルダー | 大人のバッグ・財布 ...



REGAL コードバン シューホーン付きキーホルダー（TP48） | 靴 ...

【商品説明】キーリングが付いたシューホーンキーホルダーです。持っていて損は無いとてもお役立ちアイテムです。コバは素磨きのため革の重なりの断層が美しいです。ナチュラルカラーのためエイジングをお楽しみやすいお色味です。【レザーについて】新喜皮革のオイルコードバンナチュラルを使用。艶感がとても美しく、きめ細やかな表情をしております。革の素の表情がお楽しみ頂けるナチュラルカラーです。【素材】レザー：新喜皮革オイルコードバンキーリング：真鍮カシメ：真鍮ステッチ：ポリエステル【サイズ】120×50mm(キーリング含む)キーリング：直径27mm、内径21mm【注意事項】商品は全て天然皮革を用い、手縫いで制作しています。使用するレザーは、革本来のキズ、血筋、色ムラ等があります。そのため商品ごとに個体差が生じます。制作過程上、軽微なキズ等がある場合があります。染料仕上げのレザーは、衣類と強い摩擦が生じると色移りの可能性があります。また汗や雨などによっても色移りする場合がありますのでご注意ください。お客様の閲覧環境によって、画像と実物の色味に若干の違いがある場合があります。#wildswans#ワイルドスワンズ#lastcrops#ラストクロップス#ganzo#ガンゾ#万双#土屋鞄#ツチヤカバン#slow#スロウ#cocomeister#ココマイスター#イルビゾンテ#プエブロ#イタリアンレザー#ハンドメイド#財布#二つ折り財布#コンパクトウォレット#手縫い