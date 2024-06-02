H159 REID MGF ハートチャーム

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商品詳細
◆お手数ですが購入前にコメントをお願い致します。REIDMGFシルバーハートチャーム縦幅約1,5cm(バチカン含まない)横幅約1,2cmリユースショップで購入しました。細かな傷、汚れ、くすみがあります。個人で保管している中古品なので、状態に神経質な方は購入をご遠慮願います。◆専用、お取り置きは対応できません。◆商品購入後のコメントや要望はお応えできません。気になる点などありましたら、購入前にコメントをお願い致します。
http://narcologia.ru/goods/Adder118475.html
http://narcologia.ru/goods/parenthesis751444.html
http://narcologia.ru/goods/organization485162.html
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