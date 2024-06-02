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ルイヴィトン　キーリング　キーチャーム　ダミエ　ブラック
商品番号 J68115308783
商品名

ルイヴィトン　キーリング　キーチャーム　ダミエ　ブラック
ブランド名 ルイヴィトン
特別価格 税込 6,300 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ルイヴィトン/LOUISVUITTONドラゴンヌ　キーリング■シリアルナンバーあり■実寸サイズ縦:約13cmキーリング横:約4cm(撮影時の採寸)■ブラック×シルバー金具■ダミエ■レザー■購入先2023年02月16日日本流通自主管理協会加盟店(AACD)/質屋・古物市場・ストア商品鑑定済み商品です。■管理番号H2023-0216-1■特記事項　ネコポス×封筒にて発送■付属品→本体のみ■コンディションの備考商品ランク→AB　・外側→使用感あり　・金具→使用によるスレやキズあり　・メイン口→開閉可能-----------------------------------------------------------指標となる「商品ランク」を設定しております。・S→新品、もしくは未使用品と判断できるもの・SA→ほぼ使用感は見られず、キレイな状態であるもの・A→使用感、ヨゴレやキズ等が少ないもの・AB→一般的な使用感のあるもの・B→目立ったヨゴレやキズ等があります-----------------------------------------------------------□購入前に必ずプロフィールのチェックをお願いします。□お値下げ対応可能ですが、ご希望額を提示の上コメントをお願い致します。数万円、数千円のお値下げは出来ません。□全て古物品です。コンディションや状態は必ずお写真を確認してください。また、神経質な方はご遠慮ください。群馬公安委員会より古物商取引許可証の取得済です。(421142021042号)正規品のみ扱っておりますのでご安心くださいませ。#りっきいブランド品カラー···ブラック
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