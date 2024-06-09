美品☆ヴィトン ヴェルニ コインケース【ジッピー・コインパース】オシャレ☆G16

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美品☆ヴィトンヴェルニコインケース【ジッピー・コインパース】オシャレ☆■仙台市のリサイクルショップで購入いたしました。鑑定済みの正規品になります♪■大人気のヴィトンのコインケース【ジッピー・コインパース】の出品です☆とてもオシャレなヴェルニラインですよ♪美品でおすすめの商品になります。■もちろん本物ですのでご安心下さい■【参考定価 5万8320円】美品ですよ☆○コンパクトなのに小銭がたっぷり入りますね☆○年齢や性別も問わず合わせやすくヴィトン ヴェルニ人気のコインケースですよ☆○ポケットにも入る大きさが便利ですね☆機能性抜群のヴェルニのコインケースです☆○普段のお仕事を頑張っているあなたに♪○大切な人へのプレゼントに♪○他の人とは違う高級感をあなたに♪角などの状態→とてもきれいです◎金具類メッキの状態→通常使用に伴う薄れ程度ですので問題ありませんよ◎ファスナーの開閉などの状態→ファスナーはとてもスムーズです♪内側の状態→通常範囲の使用感程度なのできれいです◎その他目立つ難など特筆事項→使い勝手抜群のオシャレな商品です☆この機会に是非どうぞ◎こちらのお品は新品ではありませんので通常使用に伴う使用感は多少ございますが機能を損なうようなダメージは一切ございません。届いたその日から気持ちよくお使い頂けます☆美品ですよ☆もちろんルイヴィトンのお店でメンテナンスのご相談は可能なお品でございます。使い勝手抜群のヴィトンのコインケース【ジッピー・コインパース】をこの機会にどうぞ。■本物ですのでご安心下さい■(コピー品の売買は法律で禁じられております)参考定価：【5万8320円】 サイズ： 約11x8.5x2cm(素人採寸です) カラー： ヴェルニ 付属品： 特にありません。製造番号:SN2068 製造国： madeinFrance