HOORSENBUHS ホーセンブース 18k ストラット リング　ロンハーマン

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HOORSENBUHSホーセンブースストラットリングOPEN-LINKSTRUTRINGストラットリング素材 18kイエローゴールド重さ 約4.4gサイズ 約 18〜20号（日本サイズ）付属品 無し目立つようなダメージも無く比較的綺麗な状態です。定価 418000ブランドのシグネチャーであるOPEN-LINKモチーフを用いたリング。小ぶりなモチーフを採用することで、ボリュームを抑えたリングです。連結した立体感のあるデザインは、程よい存在感をプラスできます。材質···ゴールド