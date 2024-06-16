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HOORSENBUHS ホーセンブース 18k ストラット リング　ロンハーマン
商品番号 R36978742426
商品名

HOORSENBUHS ホーセンブース 18k ストラット リング　ロンハーマン
ブランド名 クロムハーツ
特別価格 税込 40,544 円
在庫状況 あり

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商品詳細

HOORSENBUHSホーセンブースストラットリングOPEN-LINKSTRUTRINGストラットリング素材　18kイエローゴールド重さ　約4.4gサイズ　約　18〜20号（日本サイズ）付属品　無し目立つようなダメージも無く比較的綺麗な状態です。定価　418000ブランドのシグネチャーであるOPEN-LINKモチーフを用いたリング。小ぶりなモチーフを採用することで、ボリュームを抑えたリングです。連結した立体感のあるデザインは、程よい存在感をプラスできます。材質···ゴールド
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