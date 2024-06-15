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NEW ERA ×HUF 59fifty lp ニューエラキャップ
商品番号 T71641613405
商品名

NEW ERA ×HUF 59fifty lp ニューエラキャップ
ブランド名 ニューエラ
特別価格 税込 2,152 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます。このキャップは、HUFのオンラインサイトで購入したNEWERAとHUFのコラボキャップです。一度サイズ確認で着用しましたが、思ったよりもサイズが大きくそれ以来着用していないのでほぼ未使用に近いです。ただシールはつばの裏に張り替えていますのでご了承下さい。サイズ　60.6cm78/5カラー　ネイビー購入後の返品・返金は不可でお願いいたします。#ニューエラ　#NEWERA#ハフ　#HUF#キャップ
http://narcologia.ru/goods/capitation500808.html
http://narcologia.ru/goods/message510727.html
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