NEW ERA ×HUF 59fifty lp ニューエラキャップ

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ご覧いただきありがとうございます。このキャップは、HUFのオンラインサイトで購入したNEWERAとHUFのコラボキャップです。一度サイズ確認で着用しましたが、思ったよりもサイズが大きくそれ以来着用していないのでほぼ未使用に近いです。ただシールはつばの裏に張り替えていますのでご了承下さい。サイズ 60.6cm78/5カラー ネイビー購入後の返品・返金は不可でお願いいたします。#ニューエラ #NEWERA#ハフ #HUF#キャップ