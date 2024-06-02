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（1017 ALYX 9SM）CORD AND METAL BRACELET
商品番号 S71473170790
商品名

（1017 ALYX 9SM）CORD AND METAL BRACELET
ブランド名 アリクス
特別価格 税込 5,000 円
在庫状況 あり

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商品詳細

1017ALYX9SM(アリクス)MatthewM.WilliamsとBeenTrillによって2015年に設立された1017ALYX9SM。大胆な文字や刺繍で表現されたグラフィック、インダストリアルなディテールからは、シグネチャのローラーコースターベルトから革製の犬のリードまで幅広いアイテムを提供するブランドの、実用性に対する情熱が感じられます。どのコレクションも、実用性を前面に押し出したラグジュアリーをストリートウェアの感性に融合させながら、ディテールまでこだわった持続可能な方法で生産されています。2020年にWilliamsがGivenchyのクリエイティブディレクターに就任し話題となっている。アクセサリー材質···真鍮、綿イタリア製サイズ:FREE幅：0.5/トップ:1.2x5.5/手首周り:~22.7Yahooショッピングで30800円でした、1ヶ月前に購入しましたが、一度も使用しておりません箱ものこっております。別サイトでも出品中のため早い者勝ちになります
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