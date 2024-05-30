ビンテージリング　祝福リング　k14

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商品詳細
親族からの頂き物です。とても古いもので刻印も以前のものだとわかります。譲り受けたものですが親族の目の手術を控えているのでどうしてもお値下げができません。目立つ傷はないように見受けられますが、刻印が はっきり確認しずらいです。ご理解頂ける方にお譲りしたいと思います。宝飾店で確認していただき材質はK14確認済みです#祝福#統一教会#カレッジリング#ビンテージ#アンティーク材質···ゴールドカラー···ゴールド
http://narcologia.ru/goods/scissoring35896.html
http://narcologia.ru/goods/peroration833815.html
http://narcologia.ru/goods/rebellion772378.html
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