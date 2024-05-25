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美品　21号　F.A.L　ウィル　フォー　パドロック　リング　指輪　FAL
商品番号 M36209415376
商品名

美品　21号　F.A.L　ウィル　フォー　パドロック　リング　指輪　FAL
ブランド名 Mankle
特別価格 税込 8,865 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【商品説明】FAL（エフエーエル）のウィルフォーパドロックリング。ベルトモチーフのリングに、パドロック（南京錠）とサソリ、バックルなど、F.A.Lらしいモチーフをふんだんに盛り込んだリング。指輪の腹部分に、通常は無いスパイダーネットを彫り込んだカスタム品です。バックル部分にはCZブラックが3石、先端部分にはオレンジサファイアを1石セット。裏面にはFALのロゴと「ROCK」のメッセージが刻印されています。非常に豪華なアイテムとなっています。定価31,500円＋カスタム代【状態】指輪の腹（着用時下に来る部分）にうっすらとした傷、側面に数か所打痕がありますが、全体的に非常に綺麗なコンディションです。かなり厳しめに見て「目立った傷や汚れなし」にしていますが、個人的には「未使用に近い」でもいいと思います。10段階で8～9程度、「新品同様とまで言うとウソになる」レベルの美品コンディションです。非常に綺麗な状態ですが、中古には変わりませんので、神経質な方は購入を控えてください。【素材】silver925ジルコニアオレンジサファイア【サイズ】21号【付属品】FALポーチ【その他】このほかにも数百点以上のネックレスやリング・バングル・ピアスといったブランドシルバーアクセサリーを扱っています。プロフィールより商品一覧に飛べますので、ぜひご覧ください。【管理番号】000000001100ピエロスカルドクロアクセサリーシルバーメンズレディース古着
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