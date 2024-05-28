【HIPHOP】 ブリンブリン　最高級czダイヤネックレス テニスチェーン

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商品詳細
ご覧頂きありがとうございます‼︎!・もし宜しければプロフィール説明欄もお読みください・HIPHOPブリンブリンネックレス最高級czダイヤを使用しており本物のダイヤのようにひかっており、ごつごつとしていてすごく迫力のある商品となっております。重量もあって着用感がありずっしりしてます！！！*特別に海外から輸入しておりますのでなかなか手に入らない商品になっております。■商品詳細HIPHOPブリンブリンハイクオリティ czダイヤ■サイズチェーン(約50cm)１つのczダイヤ横(約1.5cm)縦(約1.5cm)#ブリンブリン#hiphop#uk
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