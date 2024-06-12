週末限定値引｜ELEKTRON エレクトロン｜SYNTAKT

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新製品情報】Elektron Syntakt | Elektron Distribution Group



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週末限定値引｜ELEKTRON｜SYNTAKT＊写真に写っているものが今回の出品対象の商品になります。・本体・電源アダプタ・USBケーブル＊画面には保護シールが貼ったままです。＊写真から傷などご確認ください。＊値下げのタイミングは基本的にこちらから行います。モジュールが増えすぎてしまい、溺れそうになり、出品に至りました。機材整理の為、出品します。中古品ですので、使用感はあります。神経質な方はご購入をお控えください。正常動作確認済みです。ペット無し、禁煙環境のみの利用です。ElektronのSyntaktは12トラックのドラムコンピュータおよびシンセサイザーです。これは、アナログとデジタルシンセシスを融解させ、計り知れない好機をひとつの楽器へと落とし込んだ音のメトロポリスです。サウンドの生成、シーケンス、パフォーマンスといったすべてのニーズが、膝の上に収まるオールラウンドなミュージックメガボックスのなかに満たされています。公式HPよりhttps://www.elektrondistributiongroup.com/products/elektron-syntaktElektronSyntakt|ElektronDistributionGroup#モジュラーシンセ#modularsynth#シーケンサー#OXIONE#Ableton#Generative#シンセサイザー#Synth#リズムマシン#Arturia#nativeinstruments#Elektron