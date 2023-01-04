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☆高島屋3ピース・オーダーメイド・スーツ☆ブラウン
商品番号 L13009415881
商品名

☆高島屋3ピース・オーダーメイド・スーツ☆ブラウン
ブランド名 Lankle
特別価格 税込 3,564 円
在庫状況 あり

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商品詳細

☆高島屋3ピース・オーダーメイド・スーツ　季節感:秋,冬　カラー:ブラウン　生地:ウール☆寸法◯ジャケット　着丈:69.0cm　肩幅:46.5cm　胸回り:104.0cm　袖丈:右54.0cm　　　左53.5cm◯ズボン　腰回り:81.0cm　　　　(縫い込み7cm余裕有)　丈:95.0cm　　　　(縫い込み7cm余裕有)　股上:26.5cm　股下:70.5cm　ワタリ:33.0cm　裾幅:22.5cm◯ベスト　胸回り:98.0cm　着丈:50.0cm☆目立ったキズや汚れはありません。☆オーダーメードですが、ネーム刺繍は処理済です。
http://narcologia.ru/goods/response777742.html
http://narcologia.ru/goods/ramshackle73066.html
http://narcologia.ru/goods/reproduce568755.html

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