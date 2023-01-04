☆高島屋3ピース・オーダーメイド・スーツ☆ブラウン

☆高島屋3ピース・オーダーメイド・スーツ 季節感:秋,冬 カラー:ブラウン 生地:ウール☆寸法◯ジャケット 着丈:69.0cm 肩幅:46.5cm 胸回り:104.0cm 袖丈:右54.0cm 左53.5cm◯ズボン 腰回り:81.0cm (縫い込み7cm余裕有) 丈:95.0cm (縫い込み7cm余裕有) 股上:26.5cm 股下:70.5cm ワタリ:33.0cm 裾幅:22.5cm◯ベスト 胸回り:98.0cm 着丈:50.0cm☆目立ったキズや汚れはありません。☆オーダーメードですが、ネーム刺繍は処理済です。



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