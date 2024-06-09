キーケース　PORTERポーター　革製品　未使用

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新品】新品未使用！ ポーター スヌーピー 吉田カバン porter コラボ ... 新品】新品未使用！ ポーター スヌーピー 吉田カバン porter コラボ ...

ご覧頂きありがとうございます。かなりお値下げしました。キーケースPORTER こちらは、吉田カバンPORTERポーターの キーケースです。 未使用です。 皮革製品で、しっかりした商品で何年も壊れず長持ちするようです。 先日、ハンズで¥18,150(¥16,500)でした。 先日、とても気に入って購入しましたが、ガラスケースの中の商品で、見本がなく、そのまま購入しましたが、 日々使用してるバッグに、少しサイズが合いませんでした。 すごく良い商品ですが、使用しませんので出品致します。 ※実際には使用してませんが、カバンに出し入れしたり、鍵を試しに付けたりしたので、ライトに照らしてよく見れば少しスレキズが見えますが、殆ど見えません。画像でご確認下さい。 ※とても綺麗な状態ですが、一度手にした物ですのでご理解頂ける方のご購入をお願い致します。 ※画像9のレシートは、説明の為で、お付けする事はできません。ご了承下さい。 これ以上のお値下げは、厳しいです。#PORTER#ポーター#吉田カバン#キーケース#皮革製品