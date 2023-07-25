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ETRO エトロ　スーツ　テーラードジャケット　セットアップ
商品番号 U46109454774
商品名

ETRO エトロ　スーツ　テーラードジャケット　セットアップ
ブランド名 エトロ
特別価格 税込 16,720 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ETRO(エトロ)購入時期は不明です。購入場所は銀座路面店です。画像5.6のようにまだ糸が取れてません。着用してませんが人の手に回ったという事で未使用に近いにしてます。裏地がETROと一目でわかるデザインになってます。カラー主観ですが、紫っぽい色味に若干青みがかった光沢があります。素人寸ですので誤差はご了承ください。必ずプロフィールお読みください。ジャケット着丈→73㎝身幅→53㎝(脇下から)身幅→44㎝袖丈→64㎝表記サイズ→48パンツ全長→98㎝股下→78㎝ウエスト→39㎝(78㎝)表記サイズ→48
http://narcologia.ru/goods/composite593054.html
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