ETRO エトロ　スーツ　テーラードジャケット　セットアップ

ETRO(エトロ)購入時期は不明です。購入場所は銀座路面店です。画像5.6のようにまだ糸が取れてません。着用してませんが人の手に回ったという事で未使用に近いにしてます。裏地がETROと一目でわかるデザインになってます。カラー主観ですが、紫っぽい色味に若干青みがかった光沢があります。素人寸ですので誤差はご了承ください。必ずプロフィールお読みください。ジャケット着丈→73㎝身幅→53㎝(脇下から)身幅→44㎝袖丈→64㎝表記サイズ→48パンツ全長→98㎝股下→78㎝ウエスト→39㎝(78㎝)表記サイズ→48



スーツ/2Bテーラードジャケット/セットアップ/46/グレー/ストライプ/091-10908-8253



エトロ スーツ セットアップ 総柄 テーラードジャケット シングル パンツ | フリマアプリ ラクマ



ETRO(エトロ) / スーツ/セットアップ/50/ウール/ブラック/テーラード ...



エトロ スーツ セットアップ 総柄 テーラードジャケット シングル パンツ



S2025】【美品】ETRO エトロ スーツ セットアップ テーラード ...



エトロ スーツ セットアップ 総柄 テーラードジャケット シングル パンツ



ETRO スーツセットアップ テーラードジャケット ペイズリー柄 ストライプ柄 | フリマアプリ ラクマ



エトロ スーツ セットアップ 総柄 テーラードジャケット シングル パンツ



スーツ/2Bテーラードジャケット/セットアップ/46/グレー/ストライプ/091-10908-8253



エトロ ETRO ペイズリー柄 スーツ セットアップ テーラード ジャケット ...



エトロの新作メンズフォーマルスーツ、総柄ペイズリーやブルー ...



【中古】エトロ ETRO ペイズリー柄 スーツ セットアップ テーラード ジャケット ブレザー スラックス パンツ 46 黒｜au PAY マーケット



1円 美品 定価28万◇エトロ ETRO シングルスーツ 裏ペイズリー柄 上下 ...



最新品通販 ETRO - エトロ セットアップ スーツ 上下 テーラード ...



【中古】エトロ/ETRO スーツ セットアップ 通勤オフィス入学卒業 レディース 秋冬 テーラードジャケット×テーパードパンツ ウール混 小紋柄 オレンジ 黒 黄緑 42 40 M～L★51JG08-ブランカスタオンラインショップファースト