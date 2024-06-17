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moto シルバーリング　モト
商品番号 P73369184703
商品名

moto シルバーリング　モト
ブランド名 モト
特別価格 税込 5,980 円
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商品詳細

材質···シルバーカラー···シルバーサイズ内径2センチ程ショップ店員さん曰く、サイズの微調整はご自身でできますとのことですが、試してはいません。宜しくお願い致します。
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