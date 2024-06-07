Bach 5C トランペット用マウスピース

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商品詳細
【特徴】バックのマウスピースは、世界中でプロフェッショナルから初心者まで最もよく使われています。貧弱な楽器をレベルアップさせ、良い楽器はいっそう良くなります。豊かな音量で、イントネーションに優れ、高い音から低い音まで反応がよく、響きが豊かで、全域にわたって音の粒が揃い、適度な抵抗が疲労を防ぎます。＊画像はサンプルとなります。【商品のコンディション】2022年12月購入 試し吹きのみ画像はサンプルになります。【詳細情報】5C：唇が上部で、角ばった輪郭を好まない人に向く。生き生きとした豊かな音。カップの大きさ：M内径：16.25mmリムの厚さ：MW（中位）
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