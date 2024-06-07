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- 艦これ 三越 １０周年 高精細印刷複製公式コラボ原画 時雨 - 二〇二三作戦
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商品詳細
艦これ三越１０周年高精細印刷複製公式コラボ原画（額装仕様）時雨-二〇二三作戦第九次作戦の新品未使用品です。・B2高精細印刷、シリアルナンバー入り・イラストサイズ：42×63cm・額外⼨：55×76cm値下げ交渉は致しません。サイズが大きくコンビニで発送するのが難しい商品の為、出品者の仕事の都合上、土日祝のみの発送となります。予めご了承下さい。
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