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doublet 20ss HEAVY TWILL セットアップ
商品番号 P40151996577
商品名

doublet 20ss HEAVY TWILL セットアップ
ブランド名 ダブレット
特別価格 税込 14,964 円
在庫状況 あり

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商品詳細

doublet20ssダブレットヘビーツイルシリーズセットアップHEAVYTWILLCUT-OFFJACKET¥53,900HEAVYTWILLHIGHWAISTTAPEREDTROUSERS¥37,300新品未使用品3年前のアイテムなのでセットアップの未使用品が出てくることはほぼないと思います。長タグがぐちゃぐちゃなのは元からです。ブランド側で製作の工程上、一度洗いにかけているため長タグがぐちゃぐちゃになっています。YOASOBIのayaseさん着用　4枚目カラー···ホワイトジップ・ボタン···ボタン留めフード···フードなし
http://narcologia.ru/goods/insignificant226382.html
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