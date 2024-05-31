doublet 20ss HEAVY TWILL セットアップ

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商品詳細
doublet20ssダブレットヘビーツイルシリーズセットアップHEAVYTWILLCUT-OFFJACKET¥53,900HEAVYTWILLHIGHWAISTTAPEREDTROUSERS¥37,300新品未使用品3年前のアイテムなのでセットアップの未使用品が出てくることはほぼないと思います。長タグがぐちゃぐちゃなのは元からです。ブランド側で製作の工程上、一度洗いにかけているため長タグがぐちゃぐちゃになっています。YOASOBIのayaseさん着用 4枚目カラー···ホワイトジップ・ボタン···ボタン留めフード···フードなし
http://narcologia.ru/goods/insignificant226382.html
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