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Barbour　バブアー　BEDALE ビデイル
商品番号 T10559898455
商品名

Barbour　バブアー　BEDALE ビデイル
ブランド名 バブアー
特別価格 税込 12,240 円
在庫状況 あり

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商品詳細

2から3年前に正規店購入ブランド：バブアー　タイプ：ビデイル（オイルド）色：ネイビーサイズ：38におい：ややオイルのにおいはあるもののヴィンテージバブアー程ではありません。自身でオイル抜き済状態：致命的な破けや穴は有りません。比較的綺麗な状態かと思います。肩幅55袖丈70身幅55着丈72素人採寸ですのでアバウトですがご了承ください。※美品ではありますが、あくまで中古品の為ご理解の上購入検討下さい
http://narcologia.ru/goods/manufacture506041.html
http://narcologia.ru/goods/kindness896405.html
http://narcologia.ru/goods/insignificant196682.html
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