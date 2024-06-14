Barbour　バブアー　BEDALE ビデイル

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2から3年前に正規店購入ブランド：バブアー タイプ：ビデイル（オイルド）色：ネイビーサイズ：38におい：ややオイルのにおいはあるもののヴィンテージバブアー程ではありません。自身でオイル抜き済状態：致命的な破けや穴は有りません。比較的綺麗な状態かと思います。肩幅55袖丈70身幅55着丈72素人採寸ですのでアバウトですがご了承ください。※美品ではありますが、あくまで中古品の為ご理解の上購入検討下さい