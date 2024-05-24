約35年前の物　十字架　ペンダントヘッド　ネックレス　クロス　色シルバー　紐黒

約35年前の物（自宅のクローゼット保管）当時アクセサリーショップで3万円で新品購入※ショップで一目惚れをし新品で購入後はヘッドが大きくてカッコよくオシャレなのでアクセサリーBOXに入れしばらくは部屋に飾っておりましたが、その後はクローゼットに保管していました。※ヘッドの素材が何で作られているかはわかりませんが、ネックレス部分は黒い太めの紐です。ヘッドが大きく少し重みもあるので太めの紐なのではないかと思います。十字架のペンダントヘッド部分のサイズ縦 約6.5センチ横 約3.8センチ奥 約8ミリネックレス紐の長さ 約66センチヘッドcolor（カラー）silver（シルバー）銀色ネックレス紐カラー BLACK（ブラック）黒※自宅の素人保管な為、細かい事が気になる方や、神経質すぎる方は購入をご遠慮下さい。●注意事項：定形外郵便のみ送料無料※定形外郵便には補償がありません。（定形外郵便の場合は郵便局窓口からの発送になりますので、発送時のレシートや梱包後の写メ等を発送を終えた証拠として保管）※補償ありの発送方法をご希望の場合は『クロネココンパクト便の着払い」にて発送。●梱包はプチプチやビニール等でのリサイクル梱包です。十字架（じゅうじか）はイエス・キリストが磔刑に処されたときの刑具と伝えられ、主要なキリスト教教派が、最も重要な宗教的象徴とするもの。イエスの十字架を象り、立体のものを作ったり画布や板に描いたものを崇敬の対象とする。また、祈祷の一部として手で自分の胸に画いたり、相手の頭上に画いたりする。クロスヴィンテージ(vintage)



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