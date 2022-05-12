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限定割引 B’z Highway X アクリルスタンド 愛媛 6/11
商品番号 E58282919450
商品名

限定割引 B’z Highway X アクリルスタンド 愛媛 6/11
ブランド名 Esmall
特別価格 税込 4,840 円
在庫状況 あり

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商品詳細

商品をご覧頂きありがとうございます。B’zLIVE-GYM2022年6月11日愛媛武道館公演の会場限定アクリルスタンドです。少しだけ飾っていましたが直ぐにしまいました。目立った傷はありません。付属の袋もお付けいたします。早い者勝ち即購入可#ロック#邦ロック#bz#gibson#稲葉浩志#松本孝弘#ツアーグッズ#CD#DVD#LIVE#GLAY#xjapan#Pleasure#stars#Highwayx
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